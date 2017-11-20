СК в Омске проверит данные об избиении воспитанников в частном детсаду

НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Омске проверят появившиеся в местных СМИ данные о том, что в одном из частных детских садов города воспитательница бьет воспитанников и ругается на них матом, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по размещенной сегодня в СМИ информации о том, что в одном из омских частных детских садов воспитательница бьет малышей", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что будут тщательно проверены опубликованные анонимно в группе в соцсети сведения о всех нарушениях, якобы имеющих место в детском саду, в том числе о применении физической силы к детям, нарушениях правил гигиены и трудового законодательства.

Жительница города анонимно рассказала в соцсети о том, что устроилась в частный детсад и через некоторое время воспитатель при ней начала "бить детей по голове и называть их нецензурными словами". Также по ее словам, воспитатель каждое утро была недовольна, что скоро придут дети. Анонимно женщина рассказала, что уже уволилась из детского сада, где, помимо всего прочего, были задержки зарплат.