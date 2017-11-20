В Омске дебошир сломал нос врачу скорой помощи

НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Пьяный молодой человек в Омске сломал нос врачу скорой помощи, который оказывал медпомощь его матери; водителю неотложки пришлось стрелять из травматического пистолета в друга дебошира, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным СК, инцидент произошел вечером 19 ноября у дома по улице 3-я Ленинградская в Омске: находившийся в состоянии алкогольного опьянения 20-летний мужчина ударил 59-летнего врача скорой помощи, сломав ему кости носа.

"По предварительным данным, врач оказывал медицинскую помощь матери дебошира, который стал конфликтовать с врачом и нанес ему удар в лицо. В это время водитель скорой помощи произвел три выстрела из травматического пистолета "Гроза", ранив друга молодого человека, который также в состоянии алкогольного опьянения принимал участие в конфликте", — сообщили в управлении.

Вызванные медработниками сотрудники Росгвардии задержали ранее судимых мужчин. Полицейский дознаватель возбудил уголовное дело по статье "причинение легкого вреда здоровью".

Следователи инициировали передачу дела о нападении на врача для дальнейшего расследования в органы управления СК РФ по Омской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.