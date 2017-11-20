В Челябинске осудили коллектора за вымогательства денег у заемщиков

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Суд приговорил коллектора из Челябинска к 5 годам лишения свободы условно за пять случаев вымогательства денег у заемщиков кредитной организации, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, коллектор в составе организованной группы с другими соучастниками–коллекторами с мая 2015 года по июнь 2016 года вымогал деньги у заемщиков.

Он признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).

"Ленинский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении коллектора, обвиняемого в совершении преступлений в отношении жителей Челябинска — заемщиков кредитной организации ООО "МФО Авик". Судом ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, с подсудимого в пользу одного из потерпевших взыскан моральный вред в 200 тысяч рублей, отмечает прокуратура. Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура добавляет, что уголовное дело в отношении трех соучастников, обвиняемых в совершении 13 преступлений, еще рассматривается Ленинским райсудом Челябинска.