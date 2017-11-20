В центре Ростова-на-Дону нашли мину времен Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости. Рабочие обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны в самом центре Ростова-на-Дону, на улице Пушкинской, сообщил РИА Новости представитель департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

"Минометная мина времен Великой Отечественной войны диаметром 82 миллиметра была обнаружена при проведении строительных работ на улице Пушкинская, 57", — сказал собеседник агентства. По данному адресу, согласно справочнику, находится административное здание, в котором расположены крафт-паб, салон мод, кафе и магазин-ателье.

Вокруг опасной находки было выставлено оцепление. К настоящему времени саперами воинской части мина вывезена и уничтожена на Кадамовском полигоне в Ростовской области.

Во время Великой Отечественной войны на территории области велись ожесточенные бои. До сих пор в регионе находят останки солдат и снаряды.