Несколько авиарейсов в Магадан отложили из-за циклона

МАГАДАН, 20 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Пилоты авиалайнера рейса Владивосток-Хабаровск-Магадан авиакомпании "Аврора" в понедельник отказались от полета в Магадан, вылет перенесли на вторник из-за мощного циклона, отменены несколько внутрирегиональных рейсов, рассказал РИА Новости замгендиректора магаданского аэропорта Дмитрий Сиволобов.

Циклон пришел из Японского моря, он принес сильный ветер и снегопады на всю территорию Колымы. Закрыта для всех видов транспорта трасса Магадан-Балаганное –Талон, ее сейчас расчищают дорожники. Власти Магадана и Ольского округа Колымы отменили занятия в школах с 1 по 8 классы.

"Аэропорт Магадана работает, но пилоты сами принимают решение лететь сюда или нет. Пилоты "Авроры" решили переждать непогоду, полетят завтра. Экипажи нескольких внутрирегиональных рейсов также отказались от полета. В аэропорту идет снег, плохая видимость, довольно сильный ветер", — рассказал собеседник агентства.

Это уже пятый циклон с начала ноября. Меньше, чем за три недели выпала почти двухмесячная норма осадков. Авиасообщение с Магаданом из-за погоды нарушается в ноябре уже третий раз. На Колыме объявлена лавинная опасность: циклоны приносят с собой еще и резкое потепление. По прогнозам синоптиков, нынешний циклон будет держать под своим влиянием территорию Колымы еще примерно сутки.