Чиновников мэрии во Владивостоке наказали за транспортный коллапс

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Должностным лицам администрации Владивостока объявлены взыскания после снегопада, когда за сутки на дорогах города произошло около 300 ДТП.

В пятницу, 17 ноября, Владивосток накрыл снегопад. Был перекрыт ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город. Владивосток сковали многочисленные пробки, более 20 автобусных рейсов по краю отменили. За сутки произошло около 300 ДТП. Прокуратура начала проверку работы органов мэрии и ГИБДД. По данным ведомства, из 166 единиц снегоуборочной техники к работе в зимний период готово лишь 93, при этом фактически к работе приступили 67 единиц.

"По итогам заседания штаба по ликвидации последствий снегопада объявлены дисциплинарные взыскания директору МКУ "Содержание городских территорий", начальникам административно-территориальных управлений Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Ленинского районов, заместителю главы администрации-начальнику управления дорог и благоустройства", — сообщает мэрия.