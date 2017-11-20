В Санкт-Петербурге загорелся авторынок

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Один из авторынков Петербурга загорелся в ночь с 19 на 20 ноября, сгорели восемь автобусов, передает телеканал "Россия 24".

Пожар на проспекте Энергетиков возник примерно в 01.00. Сообщается, что всего на стоянке было десять автомобилей марки Peugeot, они были выставлены на продажу накануне. В результате возгорания сгорели восемь микроавтобусов. Ущерб от огня составил примерно три с половиной миллиона рублей.

По предварительной информации, причиной пожара мог быть поджог, передает телеканал.

Сотрудники МЧС в короткие сроки ликвидировали пожар.