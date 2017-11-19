Городской суд Салехарда арестовал главу "дочки" "Газпромнефти"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноя — РИА Новости. Городской суд Салехарда удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата окружного заксобрания, главы "дочки" "Газпромнефти", являющегося подозреваемым по делу о коммерческом подкупе, сообщили в воскресенье следственном управлении СК РФ по ЯНАО.

Ранее в отношении генерального директора дочернего предприятия "Газпромнефти", депутата заксобрания ЯНАО, имя которого следователями не раскрывается, было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он получил более 1 миллиона рублей через посредника в обмен на совершение в интересах коммерческих организаций "действий, входящих в его служебные полномочия".

"Постановлением Салехардского городского суда, рассмотревшего ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении руководителя дочернего предприятия АО "Газпромнефть", 19 ноября 2017 года принято решение о заключении указанного лица под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, подозреваемым депутатом является Павел Крюков, руководитель предприятия "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".