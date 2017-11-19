На Кубани загорелся склад пиломатериалов на площади 750 квадратных метров

КРАСНОДАР, 19 ноя — РИА Новости. Спасатели борются с огнем на площади 750 квадратных метров на складе пиломатериалов на Кубани, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре в помещении склада пиломатериалов в городе Лабинске поступило спасателям в воскресенье в 15.09 мск.

"К месту возгорания направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Площадь пожара составляет 750 квадратных метров", — говорится в сообщении. Отмечается, что в 16.23 мск возгорание было локализовано.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации принимают участие 43 человека и 13 единиц техники, от МЧС России — 24 человека личного состава и 7 единиц техники.