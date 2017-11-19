На Ямале из-за пожара в жилом доме погиб один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, двое были госпитализированы в результате пожара в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает в воскресенье региональное управление МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме поступило спасателям около 2.40 по местному времени (0.40 мск), на ликвидацию ушло чуть более часа. Огонь повредил здание на площади 150 квадратных метров.

"При помощи автолестницы со второго этажа спасены пять человек, два человека госпитализированы в городскую больницу, одному человеку помощь оказана на месте… В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины без признаков жизни, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении МЧС.

По предварительной информации органов дознания, наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Виновный в возникновении пожара и нанесенный жильцам ущерб в настоящее время устанавливаются.