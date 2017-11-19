После крупного ДТП в Марий Эл задержали водителя и арендатора автомобиля

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Водитель и арендатор автомобиля задержаны в связи с уголовным делом о ДТП в Республике Марий Эл, в результате которого погибли 15 человек, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель – 51-летний Ринат Маматов. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев", — сказала Петренко.
Следствие установило, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины, в результате чего произошел занос полуприцепа на заснеженной дороге на встречную полосу движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
Следствие планирует предъявить задержанным обвинения и направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в ближайшее время, добавила Петренко.