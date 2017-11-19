Электрички на Ярославском направлении задержали из-за сорванных стоп-кранов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Причиной задержки электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги стал неоднократный срыв стоп-кранов неустановленными лицами, сообщила пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 5.24 по заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению Московской железной дороги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы ввести движение поездов в график и сократить опоздания. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД".

Согласно сообщению, размещенному ЦППК в соцсети ВКонтакте, на Ярославском направлении задерживаются более десяти электричек.