Электрички на Ярославском направлении задержали из-за сорванных стоп-кранов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Причиной задержки электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги стал неоднократный срыв стоп-кранов неустановленными лицами, сообщила пресс-служба МЖД.
Отмечается, что диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы ввести движение поездов в график и сократить опоздания. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД".
Согласно сообщению, размещенному ЦППК в соцсети ВКонтакте, на Ярославском направлении задерживаются более десяти электричек.