Полиция задержала еще двоих причастных к конфликту у "Москва-сити"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полиция задержала еще двух мужчин, предположительно причастных к стрельбе в "Москва-Сити", произошедшей накануне вечером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось о задержании четверых подозреваемых.

"В 20.40 сотрудниками полиции на Можайском шоссе у дома 3 был остановлен автомобиль Toyota в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным так же причастных к конфликту произошедшем на кануне вечером в центре города", — говорится в сообщении.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москвы-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, из них два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц.