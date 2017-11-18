В Коми столкнулись "Нива" и "Газель", семь человек пострадали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Следственные органы в республике Коми проводят проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса "Газель" и автомобиля "Нива", в результате которого пострадали 7 человек, сообщает республиканское СУ СК РФ.

ДТП произошло на 4-м километре дороги Ухта — Дальний в Ухтинском районе. По данным ведомства, 66-летний водитель "Нивы" не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с пассажирским микроавтобусом "Газель".

"В результате ДТП водитель "Нивы" и его 64-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Еще пятеро, в том числе трое несовершеннолетних (две девочки 2007 и 2008 годов рождения и мальчик 2005 года рождения), получили ушибы, им оказана медицинская помощь. Пострадавшие не госпитализированы", — говорится в сообщении.

Сотрудниками СК совместно с ГИБДД устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

"В рамках проводимых проверочных мероприятий будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.