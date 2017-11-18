В Ленобласти погибли двое мужчин, перевернувшись на лодке на озере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения в озере в Приозерском районе Ленинградской области тел двоих мужчин, сообщает региональное СУ СК РФ.

Тела двоих мужчин 37 и 45 лет были обнаружены в озере Вуокса недалеко от поселка Лосево Приозерского района.

"Установлено, что мужчины 10 ноября уехали на рыбалку на озеро Вуокса Приозерского района, на следующий день перестали выходить на связь. Сотрудники МЧС обнаружили лодку 13 ноября на противоположном берегу озера. По предварительным данным, лодка перевернулась, мужчины не смогли выбраться на берег", — говорится в сообщении.

В настоящее время по этому факту ведется доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки и судебного медицинского исследования тел.