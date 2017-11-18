В Нижней Новгороде сообщения о минировании не подтвердились

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Полиция в субботу завершила проверку всех объектов в Нижнем Новгороде, где искали взрывное устройство после анонимных звонков о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.

"Проверка всех объектов завершена. Информация о минировании не подтвердилась", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что звонки о "минировании" стали поступать около 11.30 мск. В регионе пришлось эвакуировать людей примерно из 20 зданий, среди которых школы, вокзалы, торговые центры и аэропорт.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.