В Якутии собаки напали на 8-летнюю девочку, возбуждено дело

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Собаки напали на восьмилетнюю девочку в якутском селе, состояние ребенка оценивается как тяжелое; следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

© AP Photo / for Humane Society International Найдена схема идеальной дрессировки собак

По данным СК, в пятницу в селе Намцы девочка возвращалась домой из школы. По дороге на нее напали собаки, живущие в доме неподалеку. Они покусали школьнице руки, ноги и лицо. Девочка смогла добраться до дома, и во дворе ее обнаружил старший брат.

Сейчас она находится в ожоговом отделении больницы в Якутске. Ее состояние оценивается как тяжелое: после нападения девочка долгое время провела на морозе, получив обморожение рук и головы.

"Возбуждено уголовное дело по факту получения травм от укусов собак 8-летней девочкой по признакам состава преступления… "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — сообщает СК.