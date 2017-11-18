Джабаров прокомментировал серию лже-минирований маршрута Путина

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ложные сообщения о взрывных устройствах по ходу следования кортежа президента России Владимира Путина объясняются попыткой раскачать ситуацию перед выборами, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о 60 ложных звонках, поступивших в пятницу; звонившие говорили о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Петербурге. Песков добавил, что "это делали из-за границы".

"Это звенья одной цепи — телефонный терроризм, попытка раскачать ситуацию в стране перед выборами, взбудоражить настроения в обществе. Но эффект от этих действий будет обратный", — уверен Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что в Госдуме уже обсуждается законодательная инициатива об ужесточении ответственности для телефонных террористов. "Возбуждены уголовные дела, идет расследование этих фактов, источники зачастую обнаруживаются за рубежом", — сказал он.

По словам Джабарова, службы безопасности, правоохранительные органы отслеживают ситуацию. Любые сообщения, которые могут нести угрозу главе государства, должны расследоваться и службой безопасности президента, сказал парламентарий.

Он отметил, что "телефонный терроризм, все ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах в целом мешают жизни страны, спокойной жизни наших граждан".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.