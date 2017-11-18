Спасатели потушили пожар на складе на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен, площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании в складском помещении на улице Милашенкова на северо-востоке Москвы. В тушении приняли участие свыше 70 человек и более 20 единиц техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

"Пожар ликвидирован в 14.39, пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

На месте продолжает работу лаборатория для замеров предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.