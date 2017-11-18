Полиция на Урале задержала подозреваемого в надругательстве над школьницей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в надругательстве над школьницей, сообщил РИА Новости в субботу представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ищут двух мужчин, которые вечером во вторник надругались над малолетней девочкой в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Между тем некоторые СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что над девочкой надругались для того, чтобы сделать рекламу сайта для педофилов. Однако СУ СК назвало эту информацию "никем и ничем" не подтвержденной.

"Удалось составить два фоторобота нападавших, которые участковые и опера активно демонстрировали местным жителям с целью возможного опознания. Была проделана в прямом смысле этого слова титаническая работа, и она дала свои результаты", — сказал Горелых.

По его сведениям, подозреваемый был задержан сыщиками уголовного розыска в ночь на 18 ноября в Екатеринбурге по месту жительства. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1975 года рождения.

"Когда за ним пришли сыщики уголовного розыска, он вел себя спокойно и уверенно… Его поведение напоминало действия известного бандита… из фильма "Место встречи изменить нельзя", который всегда повторял операм фразу "Ну, доказывай, начальник". Что касается второго соучастника нападения, его задержание – дело времени", — отметил Горелых.

По его данным, начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин поручил поощрить наиболее отличившихся при раскрытии этого преступления сотрудников и выразил благодарность всем неравнодушным жителям Екатеринбурга, в том числе блогерам.

СУ СК по Свердловской области сообщает в субботу, что следственная группа СКР уже провела несколько обысков, также выполняются другие следственные действия и мероприятия по установлению и скорейшему задержанию второго подозреваемого – предполагаемого соучастника задержанного мужчины.

"В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.