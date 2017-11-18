Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пожар на складе декораций в Москве локализован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 14 часов 01 минуту ранг пожара №2 отменен, пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало", — написано в релизе.

Ранее сообщалось, что в 13 часов 06 минут произошло возгорание в складском здании на общей площади около 400 квадратных метров на улице Милашенкова, 4Б. В 13 часов 31 минуту был объявлен ранг пожара №2, к месту загорания были высланы дополнительные пожарно-спасательные подразделения.

Пожар в Москве на улице Милашенкова. Пожар начался в 13-00.Что горит неизвестно. pic.twitter.com/0CCjsfuVAw — Marina (@MariVadee) 18 ноября 2017 г.

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