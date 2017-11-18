В Нижнем Новгороде полиция проверяет ряд объектов из-за анонимных звонков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Полиция в субботу проводит проверки ряда объектов из-за анонимных звонков о минировании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.

"Полиция проводит необходимые мероприятия по всем поступившим анонимным звонкам", — сказал собеседник агентства, не уточняя, о каких объектах идёт речь.

По данным ГУМВД, звонки поступили около 11.30 мск.

В пресс-службе ГУМЧС по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что на данный момент идет эвакуация людей из 17 зданий как в Нижнем Новгороде, так и в области. По последним данным, эвакуируют людей и проводят проверки на 17 объектах, среди которых школы, вокзалы, торговые центры.

В нижегородском аэропорту "Стригино" РИА Новости сказали, что в здании воздушной гавани также проходит эвакуация. По словам собеседника, сообщение о заложенном устройстве поступило на пункт линейного отдела полиции авиаузла в 11.40 мск.

"Пассажиров из здания аэропорта эвакуировали не на улицу, а в гостиницу, чтобы они не мерзли", — сказал представитель аэропорта.

Он добавил, что за время следственных действий на аэродром приземлились три самолета – два авиакомпании "Ю-Тэйр" из Сургута и Москвы, а также "РусЛайн" из Санкт-Петербурга. Пассажиров этих рейсов аэропорт принял и отправил в город до того, как окончились следственные действия по поиску взрывного устройства в терминале.

МЧС просит нижегородцев сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к ситуации и действовать согласно инструкции сотрудников учреждений и спецслужб.