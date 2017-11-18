Задержаны подозреваемые в покушении на убийство охранников в "Москва-сити"

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Следователи задержали четверых подозреваемых в покушении на убийство охранников в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 4 мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован. В ближайшее время мужчины будут доставлены в отдел для проверки их на причастность к перестрелке в Москва-Сити. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 17 ноября на территории комплекса "Москва-Сити" между посетителям центра и сотрудниками частного охранного предприятия и произошел конфликт. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Нападавшие скрылись с места преступления. Пострадавшие незамедлительно доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.