В Хабаровске при пожаре погибли двое маленьких детей

ХАБАРОВСК, 18 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двоих маленьких детей во время пожара в частном доме Хабаровске, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.
Возраст детей не уточняется.
"По факту смерти детей следствием возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти детей и причина возникновения пожара", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты краевого следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю, МЧС.