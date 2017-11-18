В Хабаровске при пожаре погибли двое маленьких детей

ХАБАРОВСК, 18 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двоих маленьких детей во время пожара в частном доме Хабаровске, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, ночью 18 ноября 2017 года в частном жилом доме в Краснофлотском районе Хабаровска вспыхнул пожар. Из одноэтажного горящего здания успела выбежать женщина с маленьким ребенком, еще двое детей не смогли спастись.

Возраст детей не уточняется.

"По факту смерти детей следствием возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти детей и причина возникновения пожара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты краевого следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю, МЧС.