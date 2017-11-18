В отношении депутата Заксобрания ЯНАО возбудили дело о коммерческом подкупе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноя — РИА Новости. В отношении депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя дочернего предприятия "Газпромнефти" возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в связи с получением 1 миллиона рублей, сообщили в субботу в региональном следственном управлении СК РФ.

По информации ведомства, 17 ноября в городе Ноябрьск генеральный директор "дочки" "Газпромнефти", являющийся также депутатом Законодательного Собрания ЯНАО, получил от человека, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника более 1 миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа. Отмечается, что эти деньги были переданы в обмен на совершение в интересах коммерческих организаций "действий, входящих в его служебные полномочия".

В следственном управлении подчеркнули, что в отношении лица, ставшего посредником в передаче денег, также возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в СУСК.

Фамилия подозреваемого в незаконном получении денежных средств депутата следователями не раскрывается.