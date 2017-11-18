Специалисты МАК с "черными ящиками" L-410 вылетают из Нелькана в Хабаровск

ХАБАРОВСК, 18 ноя — РИА Новости. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая работала на месте крушения L-410 в поселке Нелькан Хабаровского края, в субботу вылетает в Хабаровск вместе с извлеченными из самолета "черными ящиками", окончательная расшифровка пройдет в Москве, сообщил РИА Новости и.о. замминистра промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов.

Ранее сообщалось, что 15 ноября 2017 года около 13.00 (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

"Комиссия в субботу вылетает из Нелькана на самолете "Хабаровских авиалиний". Они везут в Хабаровск бортовые самописцы. Предварительная расшифровка данных пройдет в Хабаровске на базе предприятия этой авиакомпании, окончательная расшифровка — в Москве", — сказал Кирсанов.

Ранее сообщалось, что внешних повреждений после крушения у "черных ящиков" не было.

Сегодня в Хабаровском крае проходят похороны погибших в авиакатастрофе. Двоих летчиков похоронят в Хабаровске, троих местных жителей в Нелькане, и одного в селе Джигда.

Выжившая девочка находится в детской краевой больнице Хабаровска. У нее легкое сотрясение мозга и перелом ноги. Не исключено, что ногу придется оперировать.