Студенты и сотрудники ДВФУ застряли на острове Русский из-за снегопада

ДВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Около 200 студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в пятницу не смогли покинуть остров Русский из-за снегопада, их разместили в гостиницах, сообщил РИА Новости представитель вуза.
"Накануне около 200 студентов и сотрудников, преподавателей застряли на острове, их разместили в гостиницах кампуса. В субботу утром они начали разъезжаться по домам, движение на острове Русском нормальное. В течение ночи коммунальные службы убирали проезды, привели все в порядок", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в гостиницах всех разместили бесплатно.
Кроме того, как сообщает мэрия Владивостока, 18 детей и восемь взрослых, прибывших в пятницу на автобусе из Находки с экскурсией в Приморский океанариум и застигнутые в городе непогодой, размещены в пожарной части №20 по улице Фадеева, их накормили.
По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, дети поедут домой 18 ноября после того, как нормализуется ситуация на дорогах.
Накануне во второй половине дня Владивосток накрыл снегопад. В городе произошло свыше 250 ДТП. Перекрыт ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город.