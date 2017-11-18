Студенты и сотрудники ДВФУ застряли на острове Русский из-за снегопада

ДВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Около 200 студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в пятницу не смогли покинуть остров Русский из-за снегопада, их разместили в гостиницах, сообщил РИА Новости представитель вуза.

"Накануне около 200 студентов и сотрудников, преподавателей застряли на острове, их разместили в гостиницах кампуса. В субботу утром они начали разъезжаться по домам, движение на острове Русском нормальное. В течение ночи коммунальные службы убирали проезды, привели все в порядок", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в гостиницах всех разместили бесплатно.

Кроме того, как сообщает мэрия Владивостока, 18 детей и восемь взрослых, прибывших в пятницу на автобусе из Находки с экскурсией в Приморский океанариум и застигнутые в городе непогодой, размещены в пожарной части №20 по улице Фадеева, их накормили.

"Ситуация усложняется дорожной обстановкой на краевой трассе Артём – Находка, которая также пострадала от последствий снежного циклона. В настоящее время во Владивостоке продолжается устранение последствий снегопада", — сообщает мэрия.

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, дети поедут домой 18 ноября после того, как нормализуется ситуация на дорогах.

Накануне во второй половине дня Владивосток накрыл снегопад. В городе произошло свыше 250 ДТП. Перекрыт ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город.