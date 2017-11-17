СК пока считает, что нападение на прохожих в Сургуте не было терактом

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следствие пока считает, что происшествие в Сургуте, где молодой человек нападал на прохожих с ножом, не было терактом, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Вы спрашиваете так или не так. Я пока очень осторожно говорю — пока не так, мы должны убедиться в этом… Мы посмотрим и доложим общественности, какая квалификация будет окончательно", — сказал он на лекции для студентов юрфака МГУ, отвечая на вопрос, был ли терактом инцидент в Сургуте.

Лекция состоялась в октябре, но соответствующая видеозапись была обнародована только в пятницу на странице Бастрыкина "ВКонтакте".

Глава СК отметил, что следствие не торопится делать выводов, потому что человек, который бегал по Сургуту с ножом, погиб. "Пояс у него был не настоящий, модель. Задача — устрашить, как нам показалось на данный момент", — добавил Бастрыкин.

Он отметил, что следствие должно выявить все признаки преступления включая умысел, цель, задачу. "Поверьте, у нас нет никакой цели что-то скрыть… Мы стараемся очень осторожно квалифицировать деяния наших подозреваемых и обвиняемых. Для этого есть время, мы осмотримся и дадим правильную квалификацию", — заключил Бастрыкин.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, семеро были госпитализированы. В тот же день одного из раненых отпустили домой. Нападавшего, местного жителя 1998 года рождения, при попытке задержания ликвидировали сотрудники полиции, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.