В Тверской области задержали мужчин, обстрелявших полицейский автомобиль

БРЯНСК, 17 ноя — РИА Новости. Два жителя Тверской области, которые, по версии следствия, открыли стрельбу по полицейскому автомобилю в городе Кимры и скрылись, задержаны, сообщило СУСК РФ по Тверской области.

По данным СК, в понедельник неизвестные произвели по машине не менее восьми выстрелов и скрылись.

"В результате слаженной работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников УМВД по подозрению в совершении преступлений двое злоумышленников задержаны, ими оказались жители Тверской области", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в полицию позвонил мужчина, по которому неизвестные открыли стрельбу, после чего они завладели его автомобилем Toyota и скрылись на нем с места преступления. Позднее этот автомобиль был обнаружен у одного из домов города Кимры, куда и выехала следственно-оперативная группа и сотрудники экспертно-криминалистического центра регионального УМВД. В автомобиле с проблесковыми маячками располагалась передвижная криминалистическая лаборатория. Уточнялось, что сотрудники полиции не пострадали.

Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Один из задержанных уже заключен под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении второго подозреваемого.