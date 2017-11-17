Под Тверью осудили бизнесмена и экс-полицейских по делу о захвате заложника

ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. Суд в Тверской области приговорил бывших сотрудников полиции и предпринимателя к срокам от двух лет условно до пяти лет колонии за взятие заложника ради выкупа в 5 миллионов рублей, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Индивидуальный предприниматель и двое бывших сотрудников управления МВД области обвинялись по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "удержание заложника в целях понуждения совершить какое-либо действие как условие освобождения заложника", санкция данных статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Установлено, что не позднее 16 мая 2016 года индивидуальный предприниматель обратился к начальнику одного из отделений УМВД России по Тверской области, с которым находился в дружеских отношениях, с предложением совершить захват и удержание в качестве заложника истца по гражданскому делу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, таким образом они хотели вынудить женщину, действовавшую от имени потерпевшего по гражданскому делу, передать им 5 миллионов рублей за освобождение заложника.

Мужчину, как информирует следствие, захватили 18 мая 2016 года и удерживали в деревне Трояново Калининского района, а от его знакомой потребовали выкуп. Похитителей обезвредили сотрудники управления ФСБ России по Тверской области, а потерпевший 14 июня 2016 года сам покинул место заточения и вернулся домой

"Приговором суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде 4 лет… колонии строгого режима. Одному из бывших сотрудников полиции назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому — в виде 2 лет лишения свободы условно", — сообщает следствие.