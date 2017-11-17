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Происшествия

Генерал ФСО Лопырев не получит преференций в колонии, считает эксперт

Сюжет:
Дело генерала ФСО Лопырева (26)
18:5917.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГенерал ФСО Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взятки. Архивное фотоГенерал ФСО Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взятки. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Приговоренный к 10 годам колонии строгого режима за взятки, но сохранивший звание генерал ФСО Геннадий Лопырев не получит преференций в местах лишения свободы, уверен защищающий военных и генералов полиции адвокат Эдуард Исецкий.

Генерал ФСО Геннадий Лопырев. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/Андрей Никеричев
Источник рассказал, в какую колонию поместят генерала ФСО Лопырева
В пятницу Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырева виновным во взяточничестве и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей, но сохранил осужденному звание генерал-лейтенант. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, экс-руководитель ФСО по СКФО будет отбывать наказание в одной из колоний для бывших сотрудников судов и правоохранительных органов.

"Никакого значения в местах исполнения наказания это не имеет, так как надзиратели знают, независимо от того, лишили или нет тебя звания, кем ты был и где в итоге оказался… Среди осуждённых вся жизнь начинается с нуля, и авторитет завоевывается поступками. Если ты по внутренней сути, а не по внешней форме генерал, то так к тебе и будут относиться, а если нет, то даже если тебя и не лишили звания от государства, относиться к тебе будут как к "никто", — сказал Исецкий РИА Новости.

Генерал ФСО Геннадий Лопырев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Суд приговорил генерала ФСО Лопырева к десяти годам колонии‍
Юрист отметил, что лишение звания является дополнительной мерой наказания, в большинстве случаев суды удовлетворяют пожелания гособвинения, а прокуроры, "если офицер борется за свои права и не признает вину, всегда по должностным преступлениям просят лишить звания"; исключений из этого правила немного, добавил Исецкий.

Оставление звания Лопыреву адвокат назвал "маленькой сладкой пилюлей в бочке дёгтя", которую суд с чьей-то подачи "положил ему за былые заслуги и преданность".

Взятки и боеприпасы

Как установил суд, Лопырев через своего заместителя Юрия Жилина получил взятки со стороны ООО "Альянс ХХI Век" и ООО "Козерог" за "отсутствие проблем" у этих компаний при заключении госконтрактов. Также суд признал его виновным в незаконном хранении пистолетов и патронов к ним.

"В деле нет каких-либо доказательств, прямо либо косвенно указывающих на то, что Лопырев привлек Жилина в качестве посредника, дал ему указания, а затем договорился о получении через него денежного вознаграждения за действия в пользу взяткодателя", — утверждает адвокат Лопырева Юрий Ельмашев.

Сотрудник полиции у здания Мосгорсуда. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мосгорсуд отказался арестовать квартиру генерала ФСО Лопырева
Собеседник агентства отметил, что дело в отношении генерала было возбуждено через 8 месяцев после смерти Жилина, а все свидетели лично с Лопыревым не знакомы, лишь слышали от Жилина, что "деньги берутся для Лопырева". Защита добивалась полного оправдания для генерала.

"По сути, все судебное разбирательство гособвинитель пытался только доказать, что в руках Лопырева были фигурирующие в деле банковские карты. Однако где, когда и при каких обстоятельствах та или иная банковская карта была передана Лопыреву, обвинением вообще не было выяснено. Сведений об этом в деле просто нет, так как свидетелей и доказательств передачи банковских карт и денежных средств от Жилина к Лопыреву нет", — сказал Ельмашев.

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