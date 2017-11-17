В Екатеринбурге арестовали няню, обвиняемую в убийстве матери трёх детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге арестовал няню, обвиняемую в убийстве матери трёх детей, за одним из которых она ухаживала, сообщает в пятницу следственное управление СК России по Свердловской области.

"В настоящее время обвиняемая на основании ходатайства следствия СКР уже содержится под стражей по решению суда. С учетом обстоятельств совершенного особо тяжкого преступления и данных о личности обвиняемой, в ходе следствия будет решаться вопрос о проведении в отношении задержанной судебной психиатрической экспертизы", — говорится в сообщении.

СУСК также уточняет, что уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Убийство". Женщине грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. Установлено, что погибшая – мать трёх детей. За плату она наняла сиделку для своего младшего 3-летнего ребенка. Двое старших детей с женщиной совместно не живут, проживают в другой семье, то есть няня фактически ухаживала только за младшим 3-летним мальчиком, пока его родители были на работе. Сама обвиняемая — неработающая жительница Новоуральского городского округа — приехала в Екатеринбург подработать сиделкой, ранее систематически злоупотребляла спиртным.

"В ночь на 13 ноября обвиняемая, с ее же слов, употребляла спиртное в компании хозяйки жилища — матери 3-летнего мальчика. Во время совместного распития между женщинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого обвиняемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, из личной неприязни в ходе внезапно возникшей ссоры причинила несколько ножевых ранений пострадавшей, от которых она впоследствии скончалась в больнице днем 13 ноября", — говорится в сообщении.

В результате преступления никто, кроме женщины, не пострадал. На данном этапе следствия уже установлено, что убийство имело бытовой характер и было совершено в ходе внезапной возникшей ссоры между обвиняемой и потерпевшей, уточняет СУСК. По версии следствия, ссора возникла по малозначительному поводу — из-за выброшенного сотового телефона.

В то же время СМИ ранее сообщали, что женщина могла совершить убийство из-за ревности, поскольку считала, что могла быть детям лучшей матерью, чем погибшая.