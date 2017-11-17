В Алма-Ате госпитализировали более 30 школьников из-за отправления газом

АЛМА-АТА, 17 ноя – РИА Новости. Более 30 учеников средней школы в Алма-Ате госпитализированы с симптомами отравления неизвестным газом, сообщила пресс-служба городского управления здравоохранения.

"Семнадцатого ноября 2017 года в 17.05 (14.05 мск) на пульт скорой поступил вызов о пострадавших в СШ 173, на место выехали 11 бригад скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи с симптомами отравления неизвестным газом", — говорится в сообщении.

По данным медиков, в клинику были доставлены 36 детей, двое из них по результатам обследования направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

"Тридцать три ребенка госпитализированы в отделение токсикологии и остаются под наблюдением врачей, один пациент госпитализирован в отделение реанимации, состояние пациента оценивается как стабильное. Состояние госпитализированных в отделение токсикологии также оценивается как стабильное", — отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе городского департамента внутренних дел РИА Новости сообщили, что дети пострадали в результате распыления перцового баллончика. "В настоящее время проводятся проверочные мероприятия", — сказала представитель городской полиции.