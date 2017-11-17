Мосгорсуд продлил арест обвиняемым, порезавшим себе руки в суде

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд до 18 января продлил срок ареста обвиняемым в хулиганстве, которые вскрыли себе вены в зале Мосгорсуда, протестуя против такого решения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Царева.

"Срок содержания под стражей данных лиц продлен до 18 января", — сказала она.

Ранее пресс-секретарь Мосгорсуда сообщала, что пять из шести обвиняемых, находившихся в боксе для лиц, содержащихся под стражей, порезали себе руки составными элементами зажигалок. Все они обвиняются в нападении с арбалетом, карабинами, битами и другим оружием на посетителей ресторана в Москве.

Ранее об инциденте РИА Новости сообщил адвокат одного из обвиняемых Мераб Телоян, отмечая, что обвиняемые пошли на такой шаг, поскольку не согласны с тем, что их уже более двух лет содержат под стражей, а дело о событиях 2015 года продолжает расследоваться,