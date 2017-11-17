Нижегородский школьник получил траву в результате "розыгрыша" с ножом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Ученик школы в Нижнем Новгороде "подшутил" над одноклассником, подложив на его стул перочинный ножик острием вверх: ребенок госпитализирован с травмой бедра, ведется доследственная проверка, сообщило СУСК РФ по Нижегородской области.

"В Приокском районе города Нижний Новгород следователи СК проводят доследственную проверку по факту травмирования школьника", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в пятницу утром в кабинете средней школы один из учеников подставил на стул одноклассника острием вверх перочинный ножик. Его одноклассник, сев на стул, получил ранение бедра, уточняет СУСК. Ведомство отмечает, что пострадавший был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где ему оказана медицинская помощь. Медики оценивают состояние подростка как средней степени тяжести, добавляет следственное управление.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев происшествия — учеников и педагогов, выясняют обстоятельства произошедшего.

"В рамках проверки действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей, будет дана принципиальная правовая оценка", — отмечается в релизе.