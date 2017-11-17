"Папа едет в центр": лихач прокатился по "встречке" на Рублевке

Москва, 17 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором водитель едет по встречной полосе, обгоняя пробку на Рублево-Успенском шоссе.
Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Richrussiankids ("Богатые русские дети") пользователем barvikha_77.
"Мальчишки, а ну-ка быстро разбежались, папа не торопясь едет в центр", — говорится в подписи к ролику.
В качестве наказания за опасный маневр водителю внедорожника грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.