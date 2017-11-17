"Папа едет в центр": лихач прокатился по "встречке" на Рублевке

Москва, 17 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором водитель едет по встречной полосе, обгоняя пробку на Рублево-Успенском шоссе.

Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids) Ноя 16 2017 в 2:10 PST

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Richrussiankids ("Богатые русские дети") пользователем barvikha_77.

На записи видно, как машины, двигающиеся навстречу нарушителю, съезжают на обочину, чтобы избежать ДТП.

"Мальчишки, а ну-ка быстро разбежались, папа не торопясь едет в центр", — говорится в подписи к ролику.

В качестве наказания за опасный маневр водителю внедорожника грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.