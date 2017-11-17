В Ингушетии задержали подозреваемых в пособничестве нападавшим на пост ДПС

НАЛЬЧИК, 17 ноя — РИА Новости. Пятеро жителей Ингушетии задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в пособничестве нападавшим на пост ДПС в Назрановском районе республики, сообщил руководитель регионального Совета безопасности Ахмед Дзейтов.

Вечером 5 ноября двое жителей республики обстреляли сотрудников полиции, несших дежурство на посту ДПС у поселка Яндаре. Один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство. В результате шестеро сотрудников полиции получили ранения, один из них погиб. Второй нападавший был ликвидирован в ходе завязавшегося боестолкновения. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Личности нападавших установлены, они имели связь с Магомедом Мизиевым, напавшим на этот же пост 19 октября текущего года. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал о трёх задержанных по подозрению в причастности к нападению на пост.

В пятницу секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов доложил о ходе расследования нападения главе региона Юнус-Беку Евкурову.

"На сегодняшний день задержано пять человек, которые подозреваются в пособничестве преступникам. При проведении обысков в их домах было обнаружено и изъято оружие, а также взрывчатые вещества", — приводит слова Дзейтова пресс-служба руководителя региона.

Секретарь Совбеза отметил, что по данным фактам территориальными органами МВД возбуждены уголовные дела, проводится дознание. "Проверяется причастность или непричастность задержанных лиц к данному преступлению", — добавил он.

Глава Ингушетии отметил, что необходимо максимально ответственно вникать в ход расследования дела о нападении на пост ДПС. По мнению Евкурова, одной из основных причин таких трагедий является отсутствие родительского контроля над детьми.