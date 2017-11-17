Прокуратура проверит ростовский приют, где якобы нашли трупы животных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Прокуратура проверяет Центр безнадзорных животных в Ростове-на-Дону, где якобы нашли сотни трупов кошек и собак, поступивших в приют еще живыми, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя прокуратур области Оксана Сухарева.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сотни трупов бездомных кошек и собак, которые еще живыми поступили в приют, находятся на территории данного центра в холодильных камерах. Кроме того, сообщалось, что выделанные из бюджета деньги на содержание и утилизацию животных, расходовались не по назначению.

"По нашему поручению прокуратура города проводит проверку. Основанием проверки послужило обращение в прокуратуру волонтера этого центра, которая рассказала, что в приюте творятся многочисленные нарушения и имеет место жестокое обращение с животными", — пояснила Сухарева. Она добавила, что прокуратура даст также оценку целевому расходованию бюджетных средств. В 2017 году приюту было выделано 18,7 миллиона рублей, установленных фактов нецелевого использования средств у прокуратуры пока нет. В ходе проверки установлено, что треть из 800 животных, которые прошли через журнал учета и поступили в центр безнадзорных животных с января 2017 года, не были привиты.

"Что касается процедур эвтаназии, там тоже были выявлены нарушения. В тех случаях, когда животных можно было лечить, в приюте с ними совершали акт эвтаназии, что было не предусмотрено законом. Сейчас рассматривается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — подчеркнула собеседник агентства.

По словам помощника прокурора, сам факт того, что на территории приюта находилось большое количество трупов животных, не представляет собой нарушения закона. Однако в данный момент прокуроры сверяют количество находящихся в холодильных камерах трупов кошек и собак с числом попавших под эвтаназию животных. По словам Сухаревой, в этих показателях также есть несоответствия.

Руководитель Центра безнадзорных животных отрицает все обвинения, в том числе и по нецелевому использованию бюджетных средств. "На территории Центра безнадзорных животных находится 280 трупов, в эту цифру входят падшие в приюте животные, те трупы, которые мы подобрали с улиц Ростова-на-Дону, и животные, подверженные эвтаназии. Потом, когда мы набираем определенное количество к концу года, мы заключаем договор и производим утилизацию всех трупов", — пояснил директор МКУ "Центр безнадзорных животных", который отказался представиться агентству.

Он добавил, что центр ведет учет всех трупов, которые находятся в холодильнике. По его словам, все животные, которые поступают на территорию центра, в обязательном порядке подлежат вакцинации.