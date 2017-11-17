Худрук БДТ прервал репетицию из-за сообщения о "минировании" театра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий в пятницу был вынужден прервать репетицию из-за сообщения о якобы готовящемся взрыве.

"Я пришел после "разминирования" БДТ и еще нахожусь внутри этого события. Я прервал сегодня репетицию", — сказал Могучий на круглом столе в рамках секции "Театр" VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 16 по 18 ноября. Он собрал более 30 тысяч участников. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.