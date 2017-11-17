Житель Татарстана со сломанными ногами сбежал из-под домашнего ареста

КАЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в терроризме житель Казани сбежал из-под домашнего ареста, несмотря на травмы позвоночника и переломы ног, его разыскивают, сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану.

По данным УФСИН, 4 апреля 2017 года в отношении Марселя Гималиева, обвиняемого по статье "Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" судьей Советского района Казани была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Тридцать первого октября при проверке Гималиева по месту нахождения под домашним арестом было установлено, что обвиняемый скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. По данному факту в установленном порядке информация была незамедлительно направлена в следственный отдел, в производстве которого находится уголовное дело", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что у обвиняемого Гималиева имелась травма позвоночника, а также переломы обеих ног, поэтому электронный браслет к нему не применялся.

В настоящее время Гималиев следственными органами объявлен в розыск. Для выяснения всех причин побега обвиняемого из-под домашнего ареста назначена проверка.