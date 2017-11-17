Житель Татарстана со сломанными ногами сбежал из-под домашнего ареста

КАЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в терроризме житель Казани сбежал из-под домашнего ареста, несмотря на травмы позвоночника и переломы ног, его разыскивают, сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану.
"Тридцать первого октября при проверке Гималиева по месту нахождения под домашним арестом было установлено, что обвиняемый скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. По данному факту в установленном порядке информация была незамедлительно направлена в следственный отдел, в производстве которого находится уголовное дело", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что у обвиняемого Гималиева имелась травма позвоночника, а также переломы обеих ног, поэтому электронный браслет к нему не применялся.
В настоящее время Гималиев следственными органами объявлен в розыск. Для выяснения всех причин побега обвиняемого из-под домашнего ареста назначена проверка.