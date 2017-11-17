Суд изъял имущество бывшего полицейского в Башкирии на 18 млн рублей

УФА, 17 ноя – РИА Новости. По иску прокуратуры Башкирии суд изъял имущество бывшего сотрудника регионального антикоррупционного управления МВД России более чем на 18 миллионов рублей, говорится в сообщении республиканского надзорного органа.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что 35-летний заместитель начальника одного из отделов регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с 2013 по 2015 годы совместно с супругой приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили "Toyota Highlander", "LEXUS ES 250", общей стоимостью свыше 21,6 миллиона рублей, построил коттедж площадью около 200 "квадратов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом, по официальным данным, годовой доход семьи экс-полицейского составлял около 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура в судебном порядке добилась решения об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника регионального МВД Ильнура Юсупова, дополняется в сообщении.

"При рассмотрении гражданского дела экс-сотрудник полиции утверждал, что крупные денежные суммы он якобы получил по договорам займа и дарения. При этом оригиналы документов ответчик суду не представил", — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, суд обратил в доход государства четырехкомнатную квартиру площадью 163 квадратных метров в Уфе стоимостью десять миллионов рублей, автомобиль Toyota Highlander, стоимостью около двух миллионов рублей, таунхаус в селе Дмитриевка, стоимостью 2,8 миллиона рублей, жилой дом площадью в древне Ушаково Уфимского района, стоимостью 3,5 миллиона рублей. Общая стоимость указанного имущества превысила 18 миллионов рублей.

"За сокрытие расходов по представлению прокуратуры республики Юсупов уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Кроме того, ранее Уфимский районный суд по иску прокуратуры принял решение о возврате муниципалитету пяти земельных участков в Николаевском сельсовете общей площадью более 18,6 гектара, неправомерно переданных в собственность бывшей супруги чиновника", — отмечает ведомство.