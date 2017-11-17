СК устанавливает обстоятельства происшествия с арестантами в Мосгорсуде

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования шести человек, вскрывших себе вены в Московском городском суде при продлении ареста, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что шесть человек, обвиняемые в хулиганстве, вскрыли себе вены в Мосгорсуде при продлении ареста. В рамки проверки следователей будет дана правовая оценка действиям сотрудников конвойной службы, осуществлявшим мероприятия по конвою следственно-арестованных.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.