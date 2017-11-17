Заведующая аптекой в Кемеровской области вернула зарплату за пять лет

КЕМЕРОВО, 17 ноя — РИА Новости. Заведующая аптекой готовых лекарственных форм Гурьевской районной больницы в Кемеровской области вернула зарплату за пять лет, чтобы избежать уголовного наказания за поддельный диплом о высшем образовании, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Как выяснили правоохранители, в 2012 году женщина, находясь в Москве, приобрела за 20 тысяч рублей подложный диплом и сертификат специалиста, выданные от имени ГБОУ ВПО "Кемеровская государственная медицинская академия", подтверждающие наличие у нее квалификации "Провизор" по специальности "Фармация".

"После этого она представила поддельные документы при трудоустройстве и работала заведующей аптекой готовых лекарственных форм в районной больнице до марта 2017 года. Когда выяснилось, что диплом фальшивый, она была уволена, добровольно вернула денежные средства, полученные ею в качестве заработной платы в размере 237 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, 45-летней женщине предъявили обвинение по статье УК РФ "использование заведомо подложного документа". В связи с раскаянием и возмещением вреда мировой судья освободил ее от уголовной ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ и назначил ей судебный штраф в 20 тысяч рублей.

"Согласно этой статье, введенной в действие федеральным законом №323-ФЗ в 2016 году, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если возместит ущерб или иным образом загладит причиненный преступлением вред", — пояснила Тушкевич.