Источник: генерала ФСО Лопырева поместят в колонию для бывших сотрудников

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-руководитель ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу Геннадий Лопырев, которого приговорили к колонии строго режима за взятку, но при этом не лишили воинского звания, будет отбывать наказание в одной из колоний для бывших сотрудников, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ бывшие работники судов и правоохранительных органов содержатся в отдельных исправительных учреждениях. В случае вступления приговора в законную силу Лопырев будет направлен именно в такую колонию", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что осужденный будет отбывать наказание в одной из колоний согласно выбранному судом режиму, уточнив, что особых условий для высших офицеров в местах лишения свободы не предусмотрено.

Знаменский гарнизонный военный суд приговорил Лопырева к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей за взяточничество. Сын генерала заявил, что изъятые деньги он взял взаймы у знакомого.

По словам адвоката Руслана Закалюжного, суд отказался лишать Лопырева воинского звания генерал-лейтенанта и государственных наград.