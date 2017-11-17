Источник: в Москве ищут человека, подвесившего боевую гранату в холле дома

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили дело о покушении на убийство после того, как жильцы дома на юго-западе Москвы обнаружили гранату РГД-5, которая висела на веревке над дверью в приквартирном холле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в октябре этого года, однако дело было возбуждено только вчера. Месяц назад в полицию обратилась администратор ТСЖ жилого комплекса на улице Островитянова и сообщила, что в приквартирном холле 12 этажа над дверью висит предмет, похожий на гранату.

"Незамедлительно был отправлен наряд полиции, который выяснил, что предмет, похожий на гранату, — действительно граната РГД-5, изготовленная промышленным способом. Она была привязана за веревку, а веревка была примотана скотчем к электрощитовой двери", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в одной из квартир на этаже находилась женщина с несовершеннолетним ребёнком, в другой — директор Института иммунологии и женщина — профессор РУДН. Прочие жильцы в момент осмотра отсутствовали.

"Следствие считает, что покушение могло быть организовано на жильца одной из квартир на этаже. Возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 30 УК РФ", — сказал собеседник агентства.