Суд оправдал водителя "красногорского стрелка"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московский областной суд вынес оправдательный приговор Шоте Элизбарашвили, который был водителем "красногорского стрелка" Амирана Георгадзе, передает корреспондент РИА Новости.

"Оправдать, признать за Элизбарашвили право на реабилитацию", — огласила решение судья Екатерина Кудрявцева.

Ранее присяжные сочли Элизбарашвили невиновным в соучастии в трех убийствах и незаконном обороте оружия. Поэтому прокурору Ольге Евдокимовой ничего не оставалось, кроме как попросить суд вынести оправдательный приговор.

После вердикта присяжных подсудимого освободили из СИЗО.

Элизбарашвили оставался единственным фигурантом в деле о серии убийств в Красногорске. Тогда, в октябре 2015 года, коммерсант Амиран Георгадзе застрелил первого замглавы городской администрации Юрия Караулова, руководителя местных электросетей Георгия Котляренко, своего бизнес-партнера Тристана Закаидзе, случайного прохожего Константина Смыслова, а затем покончил с собой.

Дело против самого стрелка прекратили из-за его смерти. По одной из версий, Георгадзе пошел на убийства из-за больших долгов своих компаний и конфликтов с чиновниками на этой почве.

Элизбарашвили, работавшего у Георгадзе водителем, обвинение считало соучастником: он подвез босса к администрации, принес ему оружие, помог скрыть следы убийства, а затем отвез к Закаидзе. Защита утверждала, что Элизбарашвили делал это, опасаясь за свою жизнь, а как только смог, сообщил о случившемся в полицию.