Трое пострадавших при пожаре в сочинском общежитии остаются в больнице

СОЧИ, 17 ноя — РИА Новости. В больнице Сочи остаются три человека, пострадавших при пожаре в общежитии, один из них до сих пор в реанимации, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"В настоящее время в городской больнице №4 остаются три человека, один из них в реанимации. Остальные трое выписаны домой", — сообщает пресс-служба.

Возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло во вторник утром. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в их числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.

Городские власти предоставили временное жилье в пансионате "Нева" всем пострадавшим, где люди смогут оставаться, пока в их квартирах не будет закончен ремонт. На данный момент в пансионате находится 32 человека, среди них шесть детей, добавили в пресс-службе.