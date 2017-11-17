Погибший в лесу житель Башкирии был районным судьей республики

УФА, 17 ноя — РИА Новости. Погибший на охоте от огнестрельного ранения в Башкирии мужчина был судьей Белокатайского района республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы верховного суда региона.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону сообщали, что во время охоты в Мечетлинском районе в лесу был ранен местный житель. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, позднее мужчина скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти потерпевшего.

"К сожалению, от огнестрельного ранения во время охоты скончался судья межрайонного суда Белокатайского района", — сказал агентству представитель пресс-службы верховного суда Башкирии.