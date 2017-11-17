Житель Башкирии погиб в лесу, предположительно, от огнестрельного ранения

УФА, 17 ноя — РИА Новости. Башкирские следователи разбираются в обстоятельствах гибели местного жителя, который, предположительно, скончался от огнестрельного ранения в лесу, сообщает СК РФ по региону.

По данным местных СМИ, во время охоты был случайно подстрелен судья Белокатайского района Башкирии. В СУСК личность погибшего не уточняют.

"По версии следствия, в четверг трое жителей Мечетлинского района приехали в лес на автомобиле. Один из приехавших мужчин вышел из машины с ружьем. Раздался хлопок и 53-летний местный житель увидел огнестрельную рану на теле 41-летнего мужчины. Он был госпитализирован в ближайшую больницу в состоянии клинической смерти. Позже мужчина скончался в больнице", — говорится в сообщение регионального управления СК РФ.

СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", назначила судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.