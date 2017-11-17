Гособвинитель попросила оправдать водителя "красногорского стрелка"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Гособвинитель, в ходе обсуждения оправдательного вердикта присяжных в отношении водителя "красногорского стрелка" Шота Элизбарашвили, попросила суд вынести оправдательный приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

"В связи с уголовно-процессуальным кодексом (статья 348), так как присяжные вынесли оправдательный приговор, я прошу его оправдать", — сказала прокурор Ольга Евдокимова.

Приговор будет провозглашен в пятницу в 13.00.

Прокурор пояснила РИА Новости, что обвинению требуется время для изучения вердикта, протокола и других моментов, на основании которых будет принято решение обжаловать или нет приговор водителю. "Если есть процессуальные нарушения, то будет принято соответствующее решение. Для этого нужно время", — сказала Евдокимова.

Серия убийств произошла в октябре 2015 года: коммерсант Амиран Георгадзе застрелил первого замглавы Красногорска Юрия Караулова, главу местных электросетей Георгия Котляренко, своего бизнес-партнера Тристана Закаидзе, а также случайного прохожего Константина Смыслова. В конце концов, Георгадзе покончил с собой.

Уголовное дело в отношении самого "стрелка" прекращено из-за его смерти. По одной из версий, Георгадзе пошел на убийства из-за больших долгов своих компаний и конфликтов с чиновниками на этой почве.